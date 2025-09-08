X JAPANのYOSHIKI（年齢非公表）が8日、自身のX（旧ツイッター）を更新。この日、脳腫瘍を公表したLUNASEAの真矢(55)へ激励の言葉を送った。YOSHIKIは「真矢の勇気に心から敬意を表します。一日も早い回復をお祈りしています」と願い、「音楽の仲間として、同じドラマーとしていつも応援しています」とつづったもの。真矢は自身のSNSを自身のSNSを更新し、「2020年に大腸がんのステージ4が発覚しました。ライヴ、その後の