石破首相が7日に退陣を表明したことを受けて、自民党では次の党総裁を決める総裁選挙が事実上スタートした。前回の総裁選に出馬し、今回の出馬が取り沙汰されている小林鷹之氏に中継で話を聞いた。総裁選での小泉農水相との“連携”などの可能性はあるのかどうか、総裁選前倒しをめぐる約50日間の“政治空白”、出馬しない場合に誰につくのか、などについて小林氏を直撃した。（「イット！」9月8日放送より）