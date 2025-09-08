沖縄の上間菓子店は、2025年9月8日から新商品「スッパイマンちいかわ一番」を、一部コンビニエンスストアや量販店などで販売しています。ちいかわ達が"スッパイマン"に大変身！上間菓子店の人気定番商品「スッパイマン（たねなし）」が、かわいさ全開の『ちいかわ』パッケージになって登場します。ちいかわ・ハチワレ・うさぎがスッパイマンのコスチュームに身を包み、弾けるスッパさを表現した特別デザインです。20g入りで、希望