持ち帰りすし店の小僧寿しでは、2025年9月8日から12日までの平日限定で「よくばり！バリュー盛フェア」を開催中です。まぐろやサーモンなど人気ネタがお得に味わえるフェアでしか味わえない炙りネタなども入った、バリエーション豊かな人気ネタが勢ぞろい。価格は全て12貫777円で、お得に食べられます。・まぐろバリュー盛「まぐろ」がたっぷりと入った不動の人気ナンバーワンです。・3種の炙りバリュー盛食欲をそそる香ばしい香り