秋田市出身でプロ野球阪神の石井大智投手が7日夜、連続無失点記録を48試合に伸ばし、史上最速のリーグ優勝に貢献しました。残るシーズンでの記録更新にも期待がかかります。阪神は7日夜の広島戦で先発の才木が5回に危険球で退場。それでも盤石の投手リレーでつなぎ、2対0でリードする8回に石井を5番手で送り出しました。石井は先頭打者にヒットを打たれますが、次のバッターをダブルプレーに