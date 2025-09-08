9月7日（日）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、普段言えないトークを繰り広げる企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」を実施。アイドルやラッパー、芸人らが “ここだけの話”を繰り広げた。初登場のおぎやはぎ・小木博明は、男性3人でバーで飲んでいたときの出来事を明かす。奥から現れた店長らしき男がかけてきた言葉とは…。【映像】バーで「女の子必要ですか？」と声をかけてきた