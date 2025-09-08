意外な言葉夫と同じ名字になった日「この先どんなつらいことがあっても頑張れそう」／くらやみガールズトーク（1）夫と同じ名字になった日のことを私は一生忘れない。忘れてやらない--。祝福に包まれた結婚式の日、「この先どんなに辛いことがあっても頑張れる」と誓った朱莉。ところが名字が変わってからは、周囲との「結婚観」のずれにモヤモヤすることばかり。自分自身は旧姓のときから何も変わらないのに、夫婦で対等な関係で