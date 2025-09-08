来月（10月）6日の中秋の名月を前に、香川県の食材を使った「さぬきの月見だんご」が発表されました。 【写真を見る】香川県の食材を使った「さぬきの月見だんご」月やウサギの模様など8種類を発表 月やウサギの模様など、趣向をこらした8種類の「さぬきの月見だんご」です。香川県独自の品種「おいでまい」の米粉や和三盆糖など、県産食材に親しんでもらおうと、県と和菓子団体が協力しておととしから取り組んでいます。オリ