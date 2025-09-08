香川県が解体を決めている「船の体育館」について、保存を求める民間の団体が解体工事に関する一切の公金を支出しないよう住民監査請求を行いました。 【写真を見る】【どうなる「船の体育館」】保存を求める民間の団体が解体工事に関する一切の公金を支出しないよう住民監査請求【香川】 世界的建築家、丹下健三が設計し「船の体育館」と呼ばれる旧香川県立体育館です。文化的価値が高いとされる一方で、老朽化や耐震性を理由