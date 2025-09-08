アクシージアは８日の取引終了後、２５年７月期の連結業績について、売上高が前回予想の１３２億８１００万円から１３４億７９００万円（前の期比１０．６％増）、営業利益が４億４０００万円から５億５７００万円（同３９．３％減）、最終利益が１億４０００万円から３億５４００万円（同５５．４％減）に上振れて着地したようだと発表した。 利益率が高い中国ＥＣの売り上げが予想以上に伸長した。更に為替相場が想