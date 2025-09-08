■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０９月０８日１４７円５２～５３銭（▼０．６９） ０９月０５日１４８円２１～２３銭（▼０．１６） ０９月０４日１４８円３７～３８銭（▼０．３６） ０９月０３日１４８円７３～７５銭（△０．０９） ０９月０２日１４８円６４&#