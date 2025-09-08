日銀が８日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４７円５２～５３銭と前営業日に比べ６９銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１７３円０８～１２銭と同０２銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１７３２～３３ドルと同０．００５６ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS