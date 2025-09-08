【その他の画像・動画等を元記事で観る】 メジャーデビュー26周年を迎えたポルノグラフィティが、年末にカウントダウンライブ『みなとみらいロマンスポルノ’25 ～THE OVEЯ～』をぴあアリーナMMにて開催することを発表した。カウントダウンライブは2018年以来約7年ぶり、ロマンスポルノとしては実に14年ぶりの開催となる。 ■ライブタイトル『THE OVEЯ』は新曲「THE REVO」が意味する“革命”に