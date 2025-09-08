K＆F Conceptの「スリングバッグ5L アーバンワンダー 05」が、Amazonで5～15％OFFのセール中となっている。 シンプルなデザインかつ、9色で展開する容量5Lのスリングバッグ。最も割引率が高いものは、2,278円で購入できる。 撥水加工が施されたナイロン生地を使用し、開口部が大きく開くのが特徴。収納目安は、カメラボディと交換レンズ1本。 ここまでカラーバリエーションが多い