カーテンに綺麗に並べられたセミの脱け殻たち。等間隔で一列になり、布地にガシッとしがみつく姿は、どことなく現代アートの趣も感じられます。Xユーザーの「トリッシュ」さん宅での一幕をとらえた画像が、14万件を超すいいねを集め話題です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■「まっすぐ並べると綺麗だと思った」8才息子のセミ愛が炸裂する家このほどトリッシュさんが「息子8才のセミ愛により、綺麗に整