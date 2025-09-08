来年2月の山口県知事選挙に、3期目の現職＝村岡嗣政氏（52）が出馬する意向を固めたことが8日、関係者への取材で分かりました。知事選には柳井市選出の県議会議員＝有近眞知子氏も出馬を表明していて、30年ぶりの「保守分裂」選挙となる見通しとなりました。村岡氏は宇部市出身。自治省（現・総務省）の官僚を経て、山本繁太郎前知事が病気で辞任したことに伴う2014年の知事選に出馬し、初当選。2018年、2022年の知事選で再選し、