赤西仁と錦戸亮による共同プロジェクト「N/A」初のアリーナライブ『N/A LIVE 2025 “THE MEN IN THE ARENA”』から、横浜・ぴあアリーナMM公演2日目の模様が、WOWOWで13日(21:00〜)に全曲独占放送・配信される。この楽曲リストが公開された。赤西仁(左)と錦戸亮これは、「3カ月連続! 赤西仁×錦戸亮『N/A』WOWOW特集』の一環で放送されるもの。10月18日(22:00〜)には、アリーナライブとハワイでのアフターパーティーに密着したドキ