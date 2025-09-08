9月第1週（9月1日～9月5日）に新規設定されたファンドは以下の通り。 運用開始日 〇9月2日 モルガン・スタンレー米国株式インサイト戦略ファンド（為替ヘッジあり） 運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント モルガン・スタンレー米国株式インサイト戦略ファンド（為替ヘッジなし） 運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント 株探ニュース