【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ORANGE RANGEが、新曲「トワノヒカリ」を10月15日に配信で、10月22日にCDでリリースすることを発表した。 ■「トワノヒカリ」は本予告映像で一部視聴可 「トワノヒカリ」は、TikTokで話題を呼び、“令和イチ泣ける”と話題の芥川なお原作のベストセラー純愛小説を、『余命10年』や『いま、会いにゆきます』などを手掛けてきたレジェンド脚本家・岡田惠和と、『美しい彼』シ