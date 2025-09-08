日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月8日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはみずほ証券の5万2409枚だった。 ◯2025年9月限（特別清算日：9月12日） 取引高(立会内) みずほ証券 52409( 47348) ソシエテジェネラル証券 38708( 37508) ABNクリアリン証券 31408( 30637) JPモルガン証