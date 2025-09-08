ゲームで対戦する競技・eスポーツの山口県ナンバーワンプレイヤーを決める大会が下松市で開かれました。下松タウンセンターで開かれた大会には120人のプレーヤーがエントリーしました。(はるちさん)「これまでたくさんの努力と時間を費やしてきたと思います。最後まで自分を信じて頑張ってください。」初日のおとといは人気格闘ゲームストリートファイター6の