日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月8日の日経225先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万8279枚だった。 ◯2025年9月限（特別清算日：9月12日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 28279( 25566) ソシエテジェネラル証券 21719( 20201) JPモルガン証券 13592( 10410)