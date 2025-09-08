空き巣や窃盗を繰り返したとして逮捕されていた佐世保市の57歳の男について、 警察は58件の事件に関わっていたとして、8日までに長崎地検佐世保支部に追送検したと発表しました。 邸宅侵入や窃盗の疑いで逮捕・起訴されているのは、佐世保市の無職 土居警市被告 57歳です。 警察によりますと、土居被告は佐世保市の空き家に侵入して30万円相当のバッグを盗んだとして、今年5月に逮捕・起訴されていました。 その後の