9月7日、歌手の大黒摩季が自身のInstagramを更新。実家の製パン業「札幌キムラヤ」を継いだ弟の大黒礼騎さんが急逝したことを報告した。弟が赤ん坊の頃からの家族写真を多数投稿、大人になってからのツーショット写真も公開した。「じつに1600文字以上の長文で、弟さんへの思いを綴りました。《どうして私から大切な者を奪うのかどうして私が代わってやれないのか》と嘆きました。8月30日には札幌での大黒さんのライブに家族で