中国科学院上海天文台の安涛研究員が率いる国際チームは、地球から約2.3億光年離れた矮小銀河でブラックホールを発見しました。従来のイメージでは、大質量のブラックホールは銀河の中心に「鎮座」しているとされてきましたが、このブラックホールは銀河の核心に位置するのではなく、中心から約3000光年離れており、電波ジェットを噴出しています。複数の観測特徴を総合し、研究者はこれが活発に物質を吸収し、ジェット流を持つ遊