9月6日、NHKで放送された『知的探求フロンティア タモリ・山中伸弥の!?』での、タモリの発言が話題になっている。「6日の放送は、認知症についての2回めの放送でした。そこでタモリさんは『切実な問題です。俺の同級生なんか認知症になってますからね』と語り、認知症の兆候と言われる症状は『全部ある』と言い切ったのです。さらに具体例として、『人の名前は出てこない、やったことは忘れている。冷蔵庫を開けたら、なにしに