映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』(公開中)の公開記念舞台挨拶が6日に都内で行われ、橋本環奈、眞栄田郷敦、木村佳乃、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明、那須ほほみ、羽住英一郎監督が登壇した。橋本環奈橋本は、公開初日に悪天候となったことに触れつつ、「昨日は大雨だったので映画館へ足を運ぶのは大変だったと思いますが、SNSでも『見たよ』というコメントをたくさん届きました。ご鑑賞いただきありがとうご