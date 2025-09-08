阪神・森下翔太外野手（25）が2年ぶりのリーグ優勝に際し、合同インタビューに応じた。新人時代の2023年とは違い、今季は不動の中軸として本塁打と打点でキャリアハイを記録。優勝に大きく貢献したが、それでも満足感はないとした。――1軍で1年間、戦った「けがもなくできてるんで、そこが1年間、戦えたなっていうね。3年間で一番実感できるシーズンではありますね」――2軍落ちがない分、体への影響もあると思うが「体