前夜、史上最速でのリーグ優勝を果たした阪神。興奮冷めやらぬ中、藤川球児監督がインタビューに応じました。試合後の優勝監督インタビューでも第一声で「いやあ、選手たちが強いわ」と声をあげていた藤川監督。その要因について聞かれると、昨年11月に行われた秋季キャンプについて言及します。秋季キャンプは主に若手選手の育成を目的に行われますが、この場に主砲・佐藤輝明選手と選手会長である中野拓夢選手の姿がありました。