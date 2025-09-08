Image: MajinBu Official 謎だったデザイン、その真相。今年のiPhoneシリーズ、どうやら大幅なモデル・デザイン刷新が計画されているようで、iPhone 17 Proシリーズは、バックパネルデザイン変更がささやかれていました（噂まとめはこちら）。判明するのは、9月10日の深夜2時からのApple（アップル）のイベントなのでしょうが、今もっとも実物に近いと分析されているのが、トップ画像のよう