那覇市の国際通りにあるホテルで男性が刃物で刺されました。【映像】現場付近の様子警察や消防などによりますと8日午後5時前、那覇市の国際通りに面したホテルで「男性が包丁で刺された」と通報がありました。男性はホテル内で刺されたということで、救急車で搬送されました。男性の詳しい容体は分かっていません。警察は、切りつけた人物を確保しているということです。（ANNニュース）