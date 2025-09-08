オリオールズのマンソリノ監督代行は７日、同日のドジャース戦で負傷降板した菅野について、検査の結果、骨に異常はなく、状態を見ながら今後の登板を考えることを明らかにした。菅野は四回無死二塁で、金慧成（キム・ヘソン）の打球が右足に当たった。１人で歩けず、球団スタッフらに付き添われてベンチに戻った。（帯津智昭）