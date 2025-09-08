参院選で当選した日本維新の会の石平参院議員が８日、Ｘで、中国外務省から入国禁止や中国国内の資産凍結などの制裁措置を科されたことに反論した。石平氏は中国出身で、２００７年に日本国籍を取得。作家、評論家として、長く中国問題を論評していた。中国外務省は石平氏のこれまでの言動を問題視し、反外国制裁法に基づき、制裁を同日付で発動した。石平氏は「私は中国国内では一文の財産をもっていないし、中国へ行くつも