ソニーネットワークコミュニケーションズは9月8日、Opensignalによる「固定ブロードバンド・エクスペリエンス」調査において、有線接続ユーザーにおける評価で全国最多受賞したと明らかにした。これをうけてキャンペーンを開催する。NURO 光、2カ月無料体験キャンペーン開始へ。額基本料金や基本工事費、解約時の工事費残債まで無料NURO 光が日本市場全体の有線接続ユーザーを対象としたユーザー・エクスペリエンスにおいて、「ダ