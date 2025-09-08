XJAPANのYOSHIKIが8日、自身のX（旧ツイッター）を更新。脳腫瘍を公表したロックバンド「LUNASEA」のドラマー、真矢（55）にエールを送った。YOSHIKIは真矢の投稿を引用した上で「真矢の勇気に心から敬意を表します。一日も早い回復をお祈りしています。音楽の仲間として、同じドラマーとしていつも応援しています」とつづった。真矢は自身のSNSやバンドの公式サイトで脳腫瘍を公表。「2020年に大腸がんのステージ4が発覚しま