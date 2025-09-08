エンセッションは9月4日、キャリアの悩みに関する調査レポート第2弾「比較」をテーマとしたアンケート調査の結果を発表した。調査は8月、キャリアに悩む20代〜50代の社会人280名を対象に、インターネットで行われた。何を比較してモヤモヤを感じましたか?「比較の対象になったのは誰ですか?」と尋ねたところ、「学生時代の同級生・同期」(35%)や「社内の同僚」(30.4%)が多い結果に。「何を比較してモヤモヤを感じましたか?」と聞く