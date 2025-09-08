渡辺剛がメキシコ戦で好パフォーマンスオランダ1部フェイエノールトのDF渡辺剛は、現地時間9月6日に行われた国際親善試合のメキシコ戦で3バックの一角として先発フル出場。相手のエースを封じ込めるだけでなく、正確なフィードでチャンスを演出するなど攻守両面で存在感を示した。日本は序盤から試合のペースを握り、得点のチャンスも作り出したが、フィニッシュの精度を欠いて無得点。スコアレスドローと攻撃面で課題が残る結