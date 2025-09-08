【モデルプレス＝2025/09/08】アーティストのCharaが9月7日、自身のInstagramを更新。息子である俳優の佐藤緋美との2ショットを公開した。【写真】Chara＆佐藤緋美、親子2ショット◆Chara、息子との親子2ショット公開Charaは「Chara With HIMI で初ステージは『京都未来創造フェスティバル』に参加しました。この2人組なんていうか、まぁ家族なんですがー」とコメントし、緋美との親子2ショットを披露した。この投稿に、ファンから