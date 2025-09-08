息子が二人いる筆者の知人。長男が結婚すると言って連れてきた相手は、美人で穏やかな性格だったため、「こんな素敵な人と息子が結婚するなんて」と、とても喜んでいたそう。完璧に見えた息子の嫁ですが、しかし、「気になる」ところが……。 綺麗で性格もいい相手 可愛くて性格のいい息子の嫁は、家計管理が全くできなかったのです。子どもの学用品を揃えられないほど切羽詰まってしまったことで、息子たち夫婦はきちん