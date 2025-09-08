TBSの宇賀神メグ(29)が８日、自身のインスタグラムを更新。阪神タイガースのリーグ優勝を祝った。 【写真】笑顔がまぶしい！ホントにうれしそう～ 「阪神タイガース プロ野球史上最速優勝 おめでとうございます！」と投稿。「藤川監督の掲げる「凡事徹底」の言葉通り、 チーム一丸となって日々の努力を積み重ねられた結果が この優勝につながったのだと素人ながらに思います。」と