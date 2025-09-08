井原高校南校地井原市 井原高校の部活動などで練習拠点となっている「南校地」について、井原市が土地と建物を岡山県から取得する方針を明らかにしました。 （井原市／大舌勲 市長）「（井原高校南校地の）譲渡に向けて岡山県教育委員会との協議調整を開始し譲渡手続きを進めていく」 8日に開会した9月定例井原市議会で大舌市長が明らかにしました。 「南校地」は井原高校と統合した旧精研高校の跡地で、新体操