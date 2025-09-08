世界有数のテーマパーク開発を手掛けたウォルト・ディズニー・イマジニアリングのイマジニア、ボブ・ウェイス氏。東京ディズニーランドや、同氏がコンセプト設計から深く関わった東京ディズニーシーをはじめ、ディズニー・ハリウッド・スタジオ、ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー、上海ディズニーリゾートなど、グローバルな大規模プロジェクトを率いた人物です。2016年から2021年にはウォルト・ディズニー・イマジニア