俳優の高石あかりが8日、都内で開催された2025年度後期 連続テレビ小説『ばけばけ』試写会に出席。高石は朝ドラのヒロインを務めることについて「一番の夢だった」「今ここにいることさえ、本当に幸せ」と笑顔で語った。【写真】高石あかり、夫役を務めるトミー・バストウと2ショット！本作は、怪談話を好むちょっと変わった女の子・松野トキ（高石）とその夫レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）を中心に、西洋化が進む明治