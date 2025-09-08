テレビアニメ『杖と剣のウィストリア』第2期が、2026年4月より放送されることが決定した。あわせてティザービジュアルと第1期のアクションシーンを中心に構成された特報映像が公開された。【動画】戦闘シーンやばっ！『杖と剣のウィストリア』第2期の特報映像シーズン1で監督を務め、『チェンソーマン レゼ編』でも話題を集めている吉原達矢が本作では総監督に就任。そして、『英雄教室』副監督を務めた中野英明が新たに監督を