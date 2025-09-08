日本高野連は８日、ホームページのプロ志望届提出者のリストを更新。この夏、通信制高校の未来富山を甲子園初出場に導いた最速１４５キロ左腕・江藤蓮投手、夏の埼玉大会で準優勝だった昌平の強打者・桜井ユウヤ内野手ら１３人が新たに提出し、計３７人となった。