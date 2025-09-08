ももいろクローバーZの玉井詩織が、30歳の節目と芸能活動20周年を記念した1st写真集『たまゆら』、そしてオリジナル脚本を元に3人の女性を演じたストーリー写真集『しおどき』を、8月27日に二作同時発売した。このたび、9月8日付（集計期間：2025年8月25日〜8月31日）オリコン週間 BOOKランキング ジャンル別「写真集」で、『たまゆら』が1位、ストーリー写真集『しおどき』が2位を獲得。発売からわずか1週間で重版が決定し、玉