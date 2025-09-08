記者会見する石川・星稜高の清水空跳＝8日午後、金沢市13日に開幕する陸上世界選手権東京大会の男子400メートルリレー要員に選ばれた、石川・星稜高の清水空跳が8日、同校で記者会見し「代表に選ばれて本当にうれしい」と喜びを口にした。7月の全国高校総体の男子100メートル決勝で10秒00を出し、世界選手権の参加標準記録を突破したが、日本選手権で準決勝敗退に終わっていた。個人種目の代表入りは厳しい状況だっただけに「