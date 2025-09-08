大谷翔平から三振を奪った男〜チェコ代表 オンドジェイ・サトリアの今（後編）WBC出場が決まった当初、チェコ代表の投手、オンドジェイ・サトリアに与えられたのはリリーフとしての役割だった。しかし大会開幕後、チームの方針は初戦の中国戦を最重要ゲームとする方向に変わっていった。選手層、とくに投手層の薄いチェコが国際大会で戦うには、どこかの試合にターゲットを絞り、総力戦で勝ちに行く必要がある。予選通過はまさに