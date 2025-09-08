大谷翔平から三振を奪った男〜チェコ代表 オンドジェイ・サトリアの今（前編）遠く離れた欧州では、短い野球シーズンが終わろうとしている。例年なら各国のリーグ戦は８月中旬に終了するが、この夏はU23ヨーロッパ大会が開催されたため、多くの国ではレギュラーシーズン終了後に大会へ注力し、大会後に最も盛り上がるポストシーズンを行なっている。現在、サラリーマンの傍ら、チェコリーグでプレーするオンドジェイ・サトリア