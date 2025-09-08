先週閉幕した Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 S/S では、国内外から注目を集めるデザイナーたちが集結し、多彩なコレクションを披露しました。東京という都市がファッションを通じて呼吸し、街全体が一瞬ランウェイのように変貌する時間は、今季もまた多くの熱気に包まれました。そうした中で特に大きな注目を集めたのが、JFW NEXT BRAND AWARD 2026でグランプリを受賞した「mukcyen（ムッシャン）」による初のランウェイショー